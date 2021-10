Gábor Paál SWR SWR -

Auf ein Geographie-Studium folgten ein Volontariat beim SDR in Stuttgart und anschließend mehr als zwanzig Jahre freie Mitarbeit im SWR, als Reporter, in der politischen Hintergrundberichterstattung sowie für die Wissenschaftssendungen in SWR2. Paáls Berichte wurden mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Heureka-Preis für Wissenschaftsjournalismus, dem Medienpreis Entwicklungspolitik, dem Medienpreis der Deutschen Geographie und dem UmweltMedienpreis. 2003 erschien sein erstes Buch "Was ist schön? - Ästhetik und Erkenntnis", 2008 sein Gedichtband "Lyrik ist Logik - Gedichte aus der Wissenschaft". Seit November 2015 leitet er die Wissenschaftsredaktion im SWR-Hörfunk.