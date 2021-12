Frauke Oppenberg

Geboren und aufgewachsen in Bocholt in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Abitur studierte sie Volkswirtschaftslehre in Köln und arbeitete nebenher für VIVA TV und das NRW-Lokalradio Westmünsterlandwelle in Borken. Dort absolvierte sie von 1997 bis 2000 ihr Volontariat und wechselte danach zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Seitdem arbeitet sie als Moderatorin, Autorin und Redakteurin für verschiedene Programme der ARD und Deutschlandradio Kultur. Bei SWR2 moderiert sie die Sendung Tandem und SWR2 am Morgen.