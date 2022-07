Nicole Dantrimont SWR Oliver Reuther

Auf dem Weg zur Arbeit radelte ich ein Jahr lang am Funkhaus des WDR vorbei und wollte wissen, was sich außer der Maus und dem Elefanten noch im Gebäude befindet. Also bewarb ich mich für ein Praktikum und landete so als damals noch Orchestermusikerin zunächst als Praktikantin bei WDR 3, später dann als Autorin und Redakteurin bei SWR 2 – zuerst in Stuttgart, dann in Baden-Baden.

Ich darf jeden Tag aufs Neue eintauchen in spannende Themen. Ich recherchiere die Historie der Fährschifffahrt, ich setze mich mit dem Begriff der Pflicht auseinander. Als Moderatorin spreche ich mit Wissenschaftlern über die Funktionsweise des Schleimpilzes genauso wie übers Bier brauen.

Ich bin Redakteurin und Moderatorin der SWR2 Matinee. Und ganz gelegentlich übernehme ich auch die Musikredaktion der Sendung.