NASA The Next Generation – Die Rückkehr zum Mond

Von Florian Mayer

Mit dem Artemis Programm will die NASA zurück auf den Mond. Für das Programm wurde eine neue Trägerrakete entwickelt - die stärkste und größte in der Geschichte der NASA - und eine neue Raumkapsel, deren Lebenserhaltungssysteme von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA beigesteuert wurde. Am 29. August soll der erste Testflug vom Kennedy Space Center in Florida ins All starten.