Von Christiane Rebmann

Kein anderer Musiker hat die Popmusik wohl derart geprägt und beeinflusst wie Bob Dylan mit seinen Liedern und Texten. Rund 500 Songs hat er geschrieben, darunter Hits wie "Like a Rolling Stone" oder "Hurricane". Er wurde zur Identifikationsfigur der Hippie-Bewegung und zur Folk-Ikone. Der Poet und Musiker Bob Dylan gilt schon zu Lebzeiten als Legende und Urgestein der Popmusik zugleich. Am 24. Mai 2021 wird er 80 Jahre alt - Christiane Rebmann gratuliert dem Musiker mit einem Porträt und einem Einblick in die immer noch anhaltenden Nachwirkungen seines Werks.