Ein Freigeist auf der Geige: „Free spirit“ heißt ein Stück von Oscar Bohórquez, das er in einem Konzert als Zugabe improvisiert hat. Im Nachhinein gefiel es ihm so gut, dass er die Noten aufschrieb. Für unseren Podcast hat er „Free spirit“ aufgenommen. Dazu einige andere Stücke für Geige solo, die ihm viel bedeuten, seine Wurzeln in Südamerika spiegeln und seinen Spaß an geigerischer Akrobatik. mehr...