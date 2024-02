per Mail teilen

Sachkundige Autoren geben Auskunft über die Musik aller Länder und Kontinente, sie bringen faszinierende Originalaufnahmen mit, fern der europäischen Dur-Moll-Harmonik und fern der Klassik.

Überall auf der Welt ist Musik auch Ausdruck kultureller Identität. Doch durch die weltweite mediale Vernetzung und Vermarktung musikalischer Phänomene entstehen neue Entwicklungen und überraschende Berührungspunkte zwischen einzelnen Kulturen. MusikGlobal spürt z.B. Aborigines in Australien auf, die heutzutage in Biosphären-Soundscape-Projekte eingebunden sind, oder Sängerinnen aus Benin, Mali und Senegal, die erst in Hamburg und Berlin ihre musikalischen Wurzeln entdecken.

Angesichts der gesellschaftlichen Erschütterungen, Krisen und Konflikte in unserer globalisierten Welt halten wir in MusikGlobal Ausschau nach einem neugierigen, respektvollen Umgang mit musikalischer und kultureller Vielfalt weltweit.

Kontakt zur Redaktion: