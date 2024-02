100.000 Klassik-CDs für die Hosentasche

per Mail teilen

Geschenk-Tipp vom 20.12.2017



Allzeit bereit und immer dabei: ein Abonnement für ein Musikstreaming-Portal schenkt nicht eine CD, sondern eine ganze Musikbibliothek und ist nicht nur zuhause, sondern auch unterwegs verfügbar. Doch man muss genau hinschauen – nicht alle Streaming-Portale sind für Klassikhörer geeignet.

SWR Naxos - Musikstreaming-Portale: Naxos Music Library, Qobuz, Idagio

Die großen, bekannten Streaming-Portale wie amazonmusic oder applemusic, spotify und napster sind auf Pop und Rockmusik ausgerichtet. Zwar gibt es dort auch eine große Auswahl an Klassik-CDs, aber die Suchmaschinen behandeln die Sätze einer Sinfonie wie vier verschiedene Pop-Songs eines Interpreten. Gibt man dort zum Beispiel „Gustav Mahler, Sinfonie Nr. 1“ ein, erhält man eine lange Liste von Einzelsätzen, eine kunterbunte Mischung unterschiedlichster Aufnahmen.

Auf Klassik spezialisiert

Darum lohnt es sich, einen Streamingdienst zu buchen, der auf Klassik spezialisiert ist. Mit detaillierten Suchmasken kann man dort nach Komponisten, Werken, Interpreten, Besetzungen oder sogar Aufnahmejahr suchen. Auch wird dort eine CD in ihrer originalen Zusammenstellung und Reihenfolge der Tracks erhalten und häufig mit detaillierten Zusatzinformationen wie Werkinformationen, Pressestimmen und dem Booklet zur CD versehen.

CD-Qualität

Die Portale bieten Empfehlungen und Neuerscheinungen an und geben dem Nutzer die Möglichkeit, seine Auswahl als persönliche Audiothek abzuspeichern und so wie im heimischen Bücherregal jederzeit die Lieblingsplatten verfügbar zu haben. Und selbst klanglich muss ein Streaming-Portal heute keine Einbuße gegenüber einer „echten“ CD mehr bedeuten: Viele Portale streamen gegen Aufpreis in CD-Qualität.

Was man zum unbegrenzten Musikgenuss allerdings braucht, ist eine Internet-Verbindung: Zuhause braucht es einen Computer mit Internet-Anschluss oder ein stabiles WLAN, um auf dem Smartphone zu hören – entweder über Kopfhörer oder die heimische Stereoanlage. Wer unterwegs auf seine Musikbibliothek nicht verzichten will, sollte sich einen etwas größer ausgestatteten Datentarif für sein Mobiltelefon gönnen – oder ein Streaming-Portal wählen, bei dem man die Musik auch herunterladen kann.

Die Streaming-Portale im Vergleich

Die größte und älteste Online-Musikbibliothek für Klassik ist die Naxos Music Library. Sie hat 132.000 CDs aus dem Bereich Klassik & Jazz im Angebot, von über 500 Plattenlabels. Für 14,95 € im Monat kann man hohe Mp3-Qualität (125 kbit/s) hören – 22,95 € im Monat kosten Streams mit hoher Auflösung (320 kbit/s).

Qobuz, ein französisches Portal, hat ebenfalls ein sehr gutes Angebot – es ist ein großer Anbieter unterschiedlichster Genres und legt großen Wert auf Qualität und Hintergundinformationen. Qobuz kostet 10 € im Monat für 320 kbit/s und 20 € für CD-Qualität. Es gibt aber auch Geschenkabos für drei, sechs oder zwölf Monate zu 30, 60 oder 100 €.

Ein kleines, aber feines Online-Angebot hat auch Idagio – dort sind es im Moment 15.000 CDs von 800 Labels, die liebevoll aufbereitet werden. Die Bibliothek ist noch im Aufbau.