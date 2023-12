Geschenk-Tipp vom 18.12.2017



Was können neun Posaunen? Diese CD antwortet: sich an der Grenze bewegen, bzw. – so wäre die freiere, musikalischere Übersetzung von „living on the edge“ – auf dem Vulkan tanzen.

SWR Genuin - Living on the Edge. Works by George Frideric Handel, Sergei Prokofiev and Modest Mussorgsky Interpret: Trombone Unit Hannover Label: GENUIN classics Titelliste: Georg Friedrich Händel: „Feuerwerksmusik“ HWV 351 Sergej Prokofjew: Suite aus dem Ballett „Romeo und Julia“ op. 64 Modest Mussorgsky: „Bilder einer Ausstellung“ in Arrangements für 9 Posaunen von Lars Karlin

Studiert haben sie alle in Hannover, heute sind es die (Solo)Posaunisten aus Bamberg, Saarbrücken, Berlin, Hamburg oder Stuttgart. Mit dem Ensemble Trombone Unit finden sie sich immer wieder zu besonderen Projekten zusammen; in diesem jüngsten treibt es einer von ihnen als Arrangeur auf die Spitze und seine Mitmusiker an ihre Grenzen.

„Now or Never!!!“

In den „Bildern einer Ausstellung“ nach Mussorgsky/Ravel oder in der Ballettsuite zu „Romeo und Julia“ von Sergej Prokofjew ersetzen sie große romantische Orchester, tirilieren wie Flöten, schmettern wie Trompeten, singen wie Geigen. Das heißt: nein, sie bleiben doch immer Posaunisten. Und das macht nicht zuletzt zur Weihnachtszeit den besonderen Charme aus: Die Vielfalt der Posaunenklänge lässt nicht nur in der festlichen Feuerwerksmusik von Händel bisweilen fast vergessen, dass es neben diesen goldglänzenden sonst auch noch andere Instrumente gibt. Auf jeden Fall gibt sie uns die Gelegenheit, die scheinbar so bekannten Werke nochmals neu zu hören.

Ein gelungener Grenzgang also – vielleicht auch dank der einfühlsamen Anweisungen, die Arrangeur Lars Karlin in die Noten seiner Kollegen schrieb: „ad libitum“ (wahlweise zu spielen), heißt es da zum Beispiel in den höchsten Noten, aber zugleich ermutigend: „Now or Never!!!“