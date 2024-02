Musik für den Heiligen Nikolaus

per Mail teilen

Geschenk-Tipp vom 6.12.2017



Gerade wurde eine Aufnahme aus dem Jahr 1998 beim Label Arcana wieder aufgelegt, die lange vergriffen war. Sie passt perfekt in die Jahreszeit.

SWR Arcana - The Night of St. Nicholas – A Medieval Liturgy for Father Christmas Interpret: La Reverdie, Cantori Gregoriani Label: Arcana

Juwel für Liebhaber des gregorianischen Gesangs

Die Interpreten der CD sind das Ensemble La Reverdie und I Cantori Gregoriani. Alle Stücke dieser Produktion finden sich im Antiphonale Sarisvuriense aus dem 14. Jahrhundert – ein kleines Juwel für alle Liebhaber des gregorianischen Gesangs, denn allzu viele Aufnahmen dieses Repertoires existieren nicht.

Der Heilige Nikolaus war Bischof von Myra. Nach dem Tod seiner Eltern, die der Pest zum Opfer gefallen waren, soll er sein gesamtes Erbe an die Armen verteilt haben – der Ursprung vieler Nikolaus-Legenden, in denen der Heilige Menschen beschenkt. Die Verehrung von Nikolaus breitete sich im Laufe der Jahrhunderte über den gesamten Mittelmeerraum bis nach England und Island und in den Osten bis nach Russland aus.

Ruhige, fast meditative Musik

Mit dem Heiligen Nikolaus ist eine Vielzahl von Legenden verbunden. Sowohl sie als auch die Geschichte seines Lebens sind Bestandteil der mittelalterlichen Liturgie, die La Reverdie und I Cantori Gregoriani auf ihrer CD vorstellen. Ein ruhige, fast meditative Musik, bei der die schwebenden Frauenstimmen von La Reverdie durch die dunklen Männerstimmen von I Cantori Gregoriani perfekt ergänzt werden. Obwohl diese Produktion fast 20 Jahre alt ist, hat sie nichts an Musikalität und Ausdrucksstärke verloren.