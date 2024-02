per Mail teilen

Geschenk-Tipp vom 8.12.2017



Jedes Jahr gibt es eine Fülle an CD-Neuerscheinungen, darunter auch viele Debüt-Alben. Die Aufnahme mit dem Mariani Klavierquartett sticht darunter durch seinen Ton hervor, der einem direkt in die Magengrube fährt.

SWR gwk Records - „Idée fixe“ Vol. 1 – Fauré, Enescu Interpret: Mariani Klavierquartett Label: Gwk-records Titelliste: Gabriel Fauré: Klavierquartett Nr. 2 g-Moll Georges Enescu: Klavierquartett Nr. 1 D-Dur op. 16

Größere Aufmerksamkeit erzielte das Mariani Klavierquartett erstmals beim Deutschen Musikwettbewerb im Frühjahr 2011. Nachdem die einzelnen Mitglieder des Ensembles hier schon als Solisten in den Jahren zuvor erfolgreich waren, wurde nun auch das Klavierquartett mit einem Stipendium ausgezeichnet. Es folgten zahlreiche Konzerteinladungen, darunter die bemerkenswerte Anzahl von über 30 Konzerten im Rahmen der Bundesauswahl Konzerte junger Künstler in der Saison 2012/2013.

Die Aufnahme pulsiert und atmet

In Frankreich gab es eine große Wagner-Begeisterung und Faurés zweites Klavierquartett ist 1886 entstanden, drei Jahre nach Wagners Tod. Es geht also in dieser Musik um ganz viel Gefühl und emotionalen Ausdruck. George Enescus 1. Klavierquartett, dass 1909 entstand, ist Musik auf der Höhe der Zeit: zwischen Spätromantik, Impressionismus, schwüler Dekadenz und vitaler Motorik.

Die Aufnahme mit dem Mariani Klavierquartett pulsiert und atmet. Das ist brillant aber auch versonnen. Man hat das Gefühl, diese Musikerin und ihre drei Kollegen sind ganz bei sich und verzichten auf Effekthascherei. Das ist echte Kammermusik. Sie nehmen sich Zeit und beherrschen die Großarchitektur.