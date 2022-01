Müllsucher in Nairobi – Leben vom Abfall anderer

Von Antje Diekhans

Auf Nairobis größter Müllhalde Dandora sind hunderte Menschen damit beschäftigt, den Abfall anderer zu trennen und mit dem Verkauf von Plastik oder Metall umgerechnet einen Euro am Tag zu verdienen. Auch Kinder arbeiten auf dem Müllberg. Wenn die Laster mit Abfall aus Restaurants ankommen, suchen alle nach noch essbaren Resten. Es ist ein Leben in Elend und zudem noch in Furcht vor den zahlreichen Banden in Dandora, die das Geschäft mit dem Müll unter sich aufgeteilt haben. Aber es gibt auch andere Geschichten, etwa über eine Initiative, die kleine grüne Gartenoasen inmitten des ganzen Mülls schafft.