Monja Sobottka

SWR Oliver Reuther

„Wie wird man eigentlich Rundfunksprecherin ?“ fragte ich mich vor etlichen Jahren und begann nachzuforschen. Einige Telefonate später 'produzierte' ich in meiner damaligen Studenten-WG-Küche mit Hilfe eines primitiven Kassettenrecorders ein Demo-Band und schickte es dem SWR. Ich hatte Glück, wurde eingeladen und nun sitze ich einmal pro Woche im Studio und 'präsentiere' – so heißt das bei uns – Nachrichten.

Ab und zu moderiere ich am Wochenende SWR2 Musik am Morgen, was mir besonders viel Spaß macht, da ich dann gleich zwei Leidenschaften, das Sprechen und die Musik, verbinden kann. Das tue ich übrigens auch hauptberuflich als Sprecherzieherin an einer Musikhochschule. Als 'Stimmfetischistin' fasziniert mich am Radiosprechen vor allem der Umgang mit dem nuancenreichen Medium Stimme.