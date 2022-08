per Mail teilen

Monika Kursawe SWR Oliver Reuther

Ob Feature, Hörspiel, Podcast oder Kurzbeitrag – Radio ist für mich DAS Medium, um Geschichten zu erzählen. Geschichten, die Menschen berühren, begeistern und überraschen. Geschichten, die in den Bann ziehen und in die man eintauchen kann, wie in eine andere Welt.

Dass man beim Radio auch arbeiten, und diejenige sein kann, die diese Geschichten erzählt – das lag für mich aber lange im Bereich des Unvorstellbaren. Was auch daran lag, dass ich zunächst lange Zeit Musikerin werden wollte und auch tatsächlich nach einem Musikstudium an der Hochschule für Musik Saarbrücken, für ein paar Jahre Bassklarinettistin in einem Orchester war.

Allerdings hat sich da schon sehr bald für mich gezeigt: das ist mir auf Dauer nicht kreativ genug. Und da führte mich mein Weg dann doch noch einem an eine Hochschule, genauer gesagt ans Institut „LernRadio“ der Hochschule für Musik in Karlsruhe, die ich mit einem Mast für „Musik- und Kulturjournalismus für Rundfunk und Multimedia“ wieder verlassen habe.

Über diverse Praktika, Hospitanzen und Jobs als freie Autorin für Kurzbeiträge und Musikfeatures, bin ich dann schließlich, und zu meinem großen Glück, bei SWR2 gelandet. Zunächst in der Aktuellen Kultur, später dann in der SWR2 Matinee, wo ich meine absolute Traumstelle gefunden habe.

Hier kann ich jeden Tag spannende und bewegende Themen entdecken, um die Ecke denken, nach zweiten Gedanken hinter dem Offensichtlichen suchen und vor allem: gute Geschichten erzählen. Als Redakteurin, Autorin und als Moderatorin am Mikrofon.Die perfekte Spielwiese für mich!