Tageszeitung, Zeitschriften, Radio, Fernsehen und Online - in Mainz, Frankfurt, Berlin, Köln… Letztlich hat es mich zum Radio nach Baden-Baden verschlagen. Beim SWR habe ich meinen absoluten Lieblingsplatz in der Aktuell-Redaktion gefunden. Hier arbeite ich als Redakteurin, oder am Mikrophon. Wenn ich nicht „Radio“ mache, bin ich viel unterwegs... quer durch Deutschland, im neuseeländischen Urwald, in den Rocky Mountains, mit dem Rucksack durch Asien, oder auf Entdeckungstour in Europas Metropolen.

Aufgewachsen bin ich in Idstein im Taunus. Studiert habe ich Publizistik, BWL und VWL in Mainz und Krakau. Schon als kleines Mädchen habe ich meine eigenen Radiosendungen auf Kassette aufgenommen. Nachrichten, Verkehrsmeldungen und Musik – natürlich ALLES selbst gesungen und erzählt! Das Radio – erst hörend, dann machend - war schon immer meine Leidenschaft. Ganz viel Neugier und die Überzeugung, dass nur informierte Menschen wirklich eine Wahl haben, sind die Gründe, weshalb ich mich immer wieder für meinen Beruf entscheiden würde.

Seit 9. März moderiert Mirjam Meinhardt das ZDF Morgenmagazin.