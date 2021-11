Mit Mut und Musik ins Jahr 2022

Musik und Gedanken über Wagnisse und Triebkräfte

"Was war bisher die mutigste Tat in Ihrem Leben? Was bedeutet für Sie Mut in der Musik, auf der Bühne, im Alltag?" Diese Fragen haben wir Musikerinnen und Musikern gestellt, die dieses Jahr in unseren Studios Aufnahmen gemacht haben. Denn Corona hat auch 2021 das Leben aller Musiker stark geprägt und die Frage nach den Triebkräften im Leben hat dadurch an Brisanz gewonnen. Antworten auf die Mut-Frage geben unter anderem die Dirigentin und Sängerin Barbara Hannigan, der Tenor Ilker Arcayürek und die Pianistin Gülrü Ensari.