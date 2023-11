mit dem SWR Vokalensemble

Gustav Holst:

In the bleak midwinter, Weihnachtslied für 4-stimmigen gemischten Chor a cappella

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Benjamin Britten:

A ceremony of carols für Frauenchor und Harfe op. 28

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Volksweise:

Maria durch ein Dornwald ging

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Ola Gjeilo:

Tota pulchra es Maria für 8-stimmigen gemischten Chor a cappella

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Yuval Weinberg

Andreas Hammerschmidt:

Machet die Tore weit, Motette in der Fassung für 6-stimmigen gemischten Chor und Basso continuo

Anna Schall, Martin Bolterauer (Zink)

Niels Pfeffer (Theorbe)

Joachim Hess (Barock-Violoncello)

Wolfgang Heilmann (Orgel)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Yuval Weinberg

Johann Sebastian Bach

Ich steh an deiner Krippen hier BWV 469

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Traditionelle Weihnachtsmusik aus England, Deutschland und Norwegen: Das SWR Vokalensemble hat im Laufe der vergangenen Jahrzehnte Klassiker der weihnachtlichen Chorliteratur eingesungen, aber eben auch Zeitgenössisches. Unter seinem ehemaligen Leiter Marcus Creed und seinem aktuellen Chefdirigenten Yuval Weinberg gibt es Ausschnitte aus vergangenen Weihnachtskonzerten des SWR Vokalensembles sowie eines der schönsten Werke für Frauenchor und Harfe: Benjamin Brittens "Ceremony of Carols".