Die Mission von BepiColombo

Die europäische Sonde BepiColombo ist jetzt unterwegs zum Merkur. Laut Plan wird sie in sieben Jahren dort ankommen. Anders als der vielbereiste Mars gehören Merkur und Venus bisher zu den Stiefkinder der Raumfahrt. Das soll sich ändern.

Die Raumsonde BepiColombo ist im Rahmen einer europäisch-japanischen Mission zum Planeten Merkur gestartet. Eine Rakete vom Typ Ariane 5 mit der Raumsonde hob am Samstagmorgen ohne Zwischenfälle vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab.

Die ESA spricht von ihrer bislang "größten Herausforderung" - und das hat Gründe:

Warum bisher so wenige Sonden zum Merkur fliegen

Fast alle Raumsonden fliegen weg von der Sonne - Richtung Mars, Jupiter, Saturn und selbst Pluto. Die innersten Planeten des Sonnensystems, Merkur und Venus sind dagegen wissenschaftlich unterbelichtet. Denn um zum Merkur zu kommen, braucht es immens viel Energie - Bremsenergie! Denn sie muss kontrolliert in Richtung der Sonne "fallen", um dann vom Merkur "eingefangen" zu werden.

Was den Merkur zu einem ganz besonderen Planeten macht

1. Die Atmosphäre des Merkur ist außergewöhnlich.

Sie ist so dünn, dass sie als Exosphäre bezeichnet wird. Sie besteht nur aus Atomen, die der Sonnenwind aus der Oberfläche heraus schlägt. Es sind einzelne, frei fliegende Partikel.

Deshalb sieht, von außen betrachtet, der Merkur dem Mond sehr ähnlich. Seine Oberfläche ist eine graue Kraterlandschaft, über der direkt der Weltraum beginnt, ohne eine dichte Atmosphäre, die das Einschlagen von Gesteinsbrocken aus dem Weltall verhindern würde.

2. Merkur ist der schnellste Planet im Sonnensystem

Er umrundet die Sonne in nur achtundachtzig Tagen. Ein Merkur-Jahr dauert also nur etwa drei Erdmonate.

3. Merkur dreht sich sehr langsam um die eigene Achse

In einem Merkur-Jahr, also in 88 Tagen, rotiert der Planet gerade anderthalb Mal. Das ist ungefähr so, als würde es in 365 Tagen auf der Erde nur einen einzigen Tag-Nacht-Wechsel geben.

4. Super-Hitze auf der Oberfläche

Durch die Nähe zur Sonne ist Merkur extremen Bedingungen ausgesetzt, es herrschen an seiner Oberfläche Temperaturen um die 450° Celsius.

Gleichzeitig stellt Merkur die Forschung noch vor manches Rätsel.

Was BepiColombo herausfinden soll: Wie sieht es im inneren des Merkur aus?

Über den inneren Aufbau von Merkur gibt es nur Theorien. Bisher wird vermutet, dass Merkur - wie die Erde - einen Kern aus Eisen besitzt. Der Kern könnte ungefähr 80 Prozent seiner Gesamtgröße ausmachen. Ein Teil davon ist wahrscheinlich flüssiges Eisen. Diese Theorie wurde in den 70er Jahren entwickelt und beruht vor allem auf Messungen des Magnetfelds. Die neue Raumsonde BepiColombo soll deshalb unter anderem Schwankungen in Merkurs Schwerefeld vermessen. Dann lässt sich auch abschätzen, ob der Kern aus Eisen bestehen kann.

Ziel: Fotos und Vermessung des Magnetfelds

BepiColombo besteht aus zwei Teilen: Der europäische Mercury Planetary Orbiter wird Merkur vor allem fotografieren. Bis zum Ende der Mission soll auf diesem Wege eine topografische Karte Merkurs mit der Auflösung von einem Meter entstehen.

Den anderen Teil zu BepiColombo steuert die japanische Raumfahrtagentur JAXA bei. Es ist der Mercury Magnetospheric Orbiter. Er untersucht das Magnetfeld.

Auf der heißen Oberfläche von Merkur finden sich Eis und Löcher

Die Forscher hoffen, dass BepiColombo auch klären kann, woher das Eis auf Merkurs Oberfläche stammt. Denn trotz 450 Grad Oberflächentemperatur hatte die amerikanische Sonde Messenger vor sechs Jahren dort gefrorenes Wasser entdeckt. Und nicht zuletzt hoffen sich Forscher auch Aufschluss über die Entstehung der dem Schweizer Käse ähnelnden Lochstruktur an vielen Stellen auf dem Mars - den sogenannten Hollows. Hollow heißt zu deutsch soviel wie Aushöhlung oder Kuhle. Doch bisher weiß man nicht, wie sich diese Hollows auf dem Merkur bilden.

Der Weg zum Merkur führt über viele Schleifen und Umwege

BepiColombo wird von dem europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana starten. Getragen von einer Ariane-5-Rakete. Jürgen Benkhoff vom europäischen Weltraumforschungszentrum ESTEC erklärt die weitere Flugroute:

Nach einem Jahr fliegt BepiColombo an der Erde vorbei und holt sich Schwung, dann folgen zwei Vorbeiflüge an der Venus, dann müssen wir sechsmal am Merkur vorbeifliegen, bevor wir Ende 2025 unser Spacecraft in einen Orbit um den Merkur bringen können.

Ziel ist es, dass die Sonde genauso schnell wird wie der Merkur und und sich mit Merkur um die Sonne dreht, um ins Gravitationsfeld des Merkurs einzuschwenken. Im April 2026 können dann die Messungen am Merkur beginnen.

Noch schwerer als mit dem Merkur tut sich die Raumfahrt mit der Venus - dabei ist sie mindestens genauso interessant.