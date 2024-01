Von Julia Wäschenbach

In Estland nennen sie Tartu die Stadt der "Ersten Liebe". Denn in der malerischen Universitätsstadt haben schon so manche zueinander gefunden. Wohl auch deshalb spielt Liebe im Programm der Kulturhauptstadt 2024 eine große Rolle. Im Mai ist ein Massenküssen geplant. Außerdem startet dann auch das Projekt "Naked Truth", bei dem nackt in der Sauna diskutiert werden soll.