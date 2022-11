Marie Caroline Gediehn

SWR Christian Koch

Das Leipziger Uniradio Mephisto 97,6 war viele Jahre lang im zweiten Stock des alten Seminargebäudes der Universität am Augustaplatz untergebracht. Das war eine ganz eigene Welt, diese Räume an der Seite hin in Richtung Nikolaikirche. Die Menschen, die da hin und her flitzten und abwechselnd Cola und Kaffee tranken, wirkten so bei sich, so unabhängig, neugierig, weltoffen. Da wollte ich unbedingt mitmachen.

Meine Arbeit beim Radio erlebe ich seitdem als eine Arbeit, die nie endet, die immer weiter herausfordert, und zwar Macher*innen wie Hörer*innen: Neue Themen, neue Sichtweisen, neue Stimmen, neue Ideen, neue Technik. „Alles fließt“: Ich habe manchmal den Verdacht, dass die alten Griechen heimlich Radio gehört und gemacht haben.

Ich moderiere und plane bei SWR2 die Sendungen SWR2 Aktuell um 12 und um 18 Uhr. Und ich moderiere die Sendung SWR2 am Morgen.