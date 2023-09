Mainzer Komponistenportrait 2023: Han Lash

Philharmonisches Staatsorchester Mainz

Andreas Mildner, Bea Anton (Harfe)

Leitung: Hermann Bäumer

George Whitefield Chadwick:

"Jubilee" aus "Symphonic Sketches"

Han Lash:

"The Peril of Dreams", Konzert für 2 Harfen und Orchester

"Forestallings" für Orchester

Leonard Bernstein:

"Symphonic Dances" aus "West Side Story"

(Konzert vom 15. April im Staatstheater Mainz)



LandesJugendOrchester Rheinland-Pfalz

Marion Ravot (Harfe)

Leitung: Hermann Bäumer

Ausschnitt aus dem Workshop zu Han Lash: Konzert Nr. 1 für Harfe und Orchester

(Workshop vom 15. April im Staatstheater Mainz)



"Contemporary American Composing: Han Lash"

Ausschnitt aus der Talkrunde mit Hermann Bäumer (GMD Philharmonisches Staatsorchester Mainz), Bea Anton (Harfe) und Bernhard Pfau (Schott Music Mainz)

Gesprächsleitung: Sabine Fallenstein (SWR2)



Renske Tjoelker (Harfe)

Kristina Edin (Kontrabass)

Naoya Nishimura, Ayumu Sasaki (Violine)

Taihei Wada (Viola)

Mariusz Wysocki (Violoncello)

Therese Geisler (Flöte)

Bálint Gyimesi (Klarinette)

Han Lash:

"Leaves, Space" für Harfe und Kontrabass

Maurice Ravel:

"Introduction et Allegro" für Harfe, Flöte, Klarinette und Streichquartett

(Veranstaltung vom 16. April, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz)

"Han Lashs dichte Folge von hellen Pinselstrichen, geisterhafter Totenklage und gewaltigen Ausbrüchen war auffällig und erfindungsreich, so dass man hofft, das Werk wieder zu hören", urteilte die "New York Times" über die Musik von Han Lash, bei der Komponieren und Interpretieren auf der Harfe unmittelbar ineinandergreifen. Die Mainzer Portraitreihe findet seit 2015 als Kooperation des Philharmonischen Staatsorchesters, der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, der SWR2 Landesmusikredaktion Rheinland-Pfalz, des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz und des Staatstheaters Mainz statt.