Lydia Jeschke SWR

Spaß am Aufnehmen von Klängen und Sprache hatte ich, seit ich denken kann, zunächst mit dem Tonbandgerät meines Vaters; in der fünften Klasse lief ich mit einem kleinen Kassettenrecorder über den Schulhof und machte Interviews.

Mit dem Radiomachen habe ich im Studium begonnen – beim linken Privat- (ehemals Piraten-)Radio Dreyeckland in Freiburg. Das Faszinierende dort: Recherche, Technik, Moderation… jeder und jede musste alles selbst ausprobieren. Zum SWR brachte mich das allgemeine Bedürfnis, Gedanken über Musik hörbar zu machen, und insbesondere die Neue Musik: erste Projektverträge hatte ich bei den Donaueschinger Musiktagen.

Radio ist ein nahes Medium und ein musikalisches dazu. Die Klänge, die uns erreichen, erzeugen ihre eigenen Bilder in uns – wir stehen ihnen nicht mit dem Abstand zu einer Bühne oder einem Bildschirm gegenüber, sondern sind im gelungenen Fall mittendrin. Das ermöglicht einen besonderen, manchmal suggestiven Reichtum. Close your eyes and listen!

Ich bin Redaktionsleiterin für Neue Musik, Jazz und alle möglichen Grenzgebiete in SWR2. Entsprechend moderiere ich Sendungen bei SWR2 JetztMusik, aber gern auch mal Gesprächssendungen mit Künstlern und Künstlerinnen oder Konzerte des SWR Symphonieorchesters und des SWR Experimentalstudios.