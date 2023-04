Lust & Frust - Musik zum Tag der Arbeit

Von Moritz Chelius

Harte Arbeit, smarte Arbeit, keine Arbeit... Im Leben wie auch in der Musik geht es viel um den Beruf. Zum "Tag der Arbeit" spielen wir Songs über Menschen, die chillen statt schaffen, sich fast zu Tode malochen, als Tellerwäscher anfangen und Tellerwäscher bleiben oder mit einem einzigen Schlag ihrer Spitzhacke Millionen machen.

Musikliste



Wolf Biermann:

Gutn Morgn, Erster Mai!

Wolf Biermann



Pierre Degeyter, Paul Riggenbach:

Die Internationale in Moll

Divan



Julius Block, Frank Spilker, Christoph Leich, Frank Will:

Universal Tellerwäscher

Die Sterne



Frank E. Churchill:

Heigh-ho aus: Schneewittchen und die Sieben Zwerge (Film, 1937)

Original Cast und Orchester



Merle Travis:

Sixteen tons

Tennessee Ernie Ford und Band



China Forbes, Thomas M. Lauderdale:

Sympathique (Je ne veux pas travailler)

China Forbes und Pink Martini



Sido Gold, Marek Pompetzki, Paul NZA, Cecil Remmler, Helge Schneider:

Arbeit

Sido und Helge Schneider (Rap)

Ensemble



Andy Roth:

Two jobs

Lee Fields und Ensemble



Minoru Muraoka, Paul Desmond:

Take five

Minoru Muraoka (Shakuhachi)

Ensemble



Manfred Krug, Ingfried Hoffmann:

Jeden Tag das Weckerklingeln

Manfred Krug und Orchester



Huddie William Ledbetter:

Cotton fields

Leadbelly und Ensemble



Ariel Oehl, Hjörtur Hjörleifsson, Marco Kleebauer:

Arbeit II (Zahme Hände)

Oehl