LIVE Unter Büchern

Liveübertragung aus der Alten Handelsbörse am Leipziger Naschmarkt

Moderation: Carsten Tesch und Katrin Schumacher

Drei Stunden für die ganze ARD: MDR KULTUR veranstaltet zusammen mit den Kulturwellen der ARD eine gemeinsame Buchmesse-Nacht.

Beim Ausblick auf die Frühjahrsliteratur sind in der ersten Stunde dabei: Dirk von Lowtzow, Antonia Baum und Stephan Ludwig. Während ihre Bücher unterhaltsam in ein Musikerleben, einen psychischen Kollaps und in einen skurrilen Kriminalfall führen, wird es in der Stunde darauf diskursiv. Barbara Vinken, ªeydaKurt und Judith Hermann setzen sich in ihren neuen Sachbüchern mit nicht mehr oder weniger als mit der Kraft der Eleganz, dem Hass in unserer Gesellschaft oder der Existenzialität des Schreibens auseinander - dem Großen im Kleinen. Die letzte Stunde ist eine Verbeugung vor dem Gastland der Buchmesse, nämlich Österreich. Mit Michael Köhlmeier, Clemens J. Setz und Teresa Präauer sind drei starke Stimmen aus unserem Nachbarland zu hören.