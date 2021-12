Lesenswert Quartett mit Denis Scheck

Vier aktuelle Bücher, vier meinungsstarke Leser*innen und ein reger Austausch

Denis Scheck, Insa Wilke, Ijoma Mangold und zu Gast: Rainer Moritz, der Leiter des Literaturhauses Hamburg

(Aufzeichnung vom 30. November 2021 im historischen E-Werk in Baden-Baden)

Literaturexperte Denis Scheck moderiert die Gesprächsrunde aus dem historischen E-Werk in Baden-Baden - nach langer Corona-Pause wieder einmal mit Publikum. Stammgäste sind die freie Literaturkritikerin Insa Wilke sowie Ijoma Mangold, Redakteur im Feuilleton der ZEIT. Gast in der Sendung ist Rainer Moritz, der das Literaturhaus in Hamburg leitet.

Im Mittelpunkt der Sendung stehen vier Bücher des Herbstes - Ziel ist es, den Zuschauer*innen und potenziellen Leser*innen am Ende eine klare Vorstellung zu geben, worum es geht und warum es sich lohnt (oder auch nicht), die Bücher zu lesen.

Folgende Bücher werden diskutiert:

- Marieke Lucas Rijneveld: "Mein kleines Prachttier" (Suhrkamp)

- Edgar Selge: Hast Du uns endlich gefunden (Rowohlt)

- Emine Sevgi Özdamar: Ein von Schatten begrenzter Raum (Suhrkamp)

- Sally Rooney: Schöne Welt, wo bist Du (Claassen)