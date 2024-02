Geboren in Innsbruck/Tirol bin ich in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen. Schon während des Geografie-Studiums erste und intensive Erfahrungen im Rundfunk als Reporter für einen Regionalsender. Nach dem Studium habe ich das zum Beruf gemacht, was mir währenddessen bereits am meisten Spaß gemacht hat: Hörfunkjournalist. Über verschiedene Stationen seit 1999 beim SWR. Zuerst im Studio Ludwigshafen, seit 2001 in Baden-Baden. Dort zunächst bei SWR cont.ra und seit einigen Jahren bei SWR2 Aktuell.