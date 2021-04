Am 27. April 2021 wäre Hans-Joachim "Kuli" Kulenkampff 100 Jahre alt geworden. SWR Fernsehen wiederholt zu diesem Anlass die Dokumentation „Kulenkampffs Schuhe". SWR2 Tandem sprach mit Filmemacherin Regina Schilling über den Film und die Fernsehunterhaltung in der deutschen Gesellschaft der Wirtschaftswunderzeit.



Gast: Filmemacherin Regina Schilling

Moderation: Frauke Oppenberg

Einschaltquoten von bis zu 90 Prozent. Das ist heute kaum vorstellbar, aber in den 60er und auch noch in den 70er Jahren waren die großen Unterhaltungsshows am Samstagabend wahre Straßenfeger.

Die ganze Familie saß vor dem Fernseher, wenn „Einer wird gewinnen“ mit Hans-Joachim Kulenkampff lief. Oder „Dalli Dalli“ mit Hans Rosenthal. Oder Robert Lemkes „Was bin ich“. Harmlose Spiel- und Rateshows, die der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft beim Verdrängen geholfen haben.

Ein Blick hinter die Unterhaltungsshows der Nachkriegszeit

Die Dokumentarfilmerin Regina Schilling hat hinter diese makellose Fassade der seichten Unterhaltung geschaut und aufgedeckt, was der Amüsierbetrieb im deutschen Fernsehen tatsächlich war: ein Sedativum für eine vom Krieg traumatisierte und vom Wirtschaftswunder gestresste Gesellschaft.

Musiktitel:

A Night Like This

Caro Emerald

CD: Delited Scenes From The Cuttung Room Floor

This Is His Cheek

Karste Riedel & Franui

CD: Fool Of Love

Ya Laure houbouki

Natacha Atlas & Mazeeka Ensemble

CD: Ana hina

Hello Stranger

Yellow Bird

CD: Sing