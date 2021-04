Christen in vielen Teilen der Welt können auch in diesem Jahr ihr wichtigstes Fest nicht wie gewohnt feiern. SWR2 begleitet Sie durch die Karwoche und das Osterfest in der Corona-Krise - mit Lesungen, geistlicher Musik und Gesprächen. Außerdem erfahren Sie, was Sie schon immer über Osterhase, Huhn, Ei & Co wissen wollten.

Ostergottesdienste im Fernsehen Ein Besuch in der Kirche zu Ostern ist in vielen Gemeinden Deutschlands wegen der Coronavirus-Pandemie nicht möglich. Im Fernsehen werden allerdings einige Gottesdienste übertragen. Ostersonntag, 4. April

9.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst

Übertragung aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach unter dem Motto „Trotzdem Zuversicht“ (ZDF) 10.00 Uhr Ostern in Rom

Gottesdienst mit Papst Franziskus (Das Erste, SWR, BR, SR) Ostermontag, 5. April

10.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst zum Ostermontag

Übertragung aus der Kreuzkirche Hamburg-Kirchdorf (Das Erste, SWR) Digitale Angebote der katholischen Kirche an Ostern Digitale Angebote der evangelischen Kirche an Ostern