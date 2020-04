Alles fällt aus: Der Kirchgang am Gründonnerstag, der Karfreitagsgottesdienst, die Auferstehungsmesse in der Osternacht. Christen in vielen Teilen der Welt können ihr wichtigstes Fest nicht zusammen feiern.



SWR2 begleitet Sie durch die Karwoche und das Osterfest in der Corona-Krise - mit Lesungen, Geistlicher Musik und Sendungen zu Glaubensthemen. Dazu finden Sie hier Hinweise, wie Sie zuhause an Gottesdiensten und Andachten teilhaben können.