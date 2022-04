Ostern feiern mit SWR2

Von Doris Blaich und Dagmar Munck

Sprecher: Rudolf Guckelsberger



John Dowland:

Lachrimae antique

Ensemble Daedalus

Text zu John Dowland:

Bleibe, Kummer (Sorrow, stay)

John Dowland:

Sorrow, stay

Dorothee Mields (Sopran)

Sirius Viols

Andreas Gryphius:

Menschliches Elende

Orlando Gibbons:

The silver swanne

Ensemble Phantasm

Andreas Gryphius:

Tränen in schwerer Krankheit

Dmitrij Schostakowitsch:

Präludium cis-Moll op. 34 Nr. 10, bearbeitet für Violine und Klavier

Salvatore Accardo (Violine)

Laura Manzini (Klavier)

Siegfried Lenz:

Über den Schmerz (1)

Frédéric Chopin:

Etüde As-Dur aus den "3 nouvelles Etudes"

Moriz Rosenthal (Klavier)

Siegfried Lenz:

Über den Schmerz (2)

Frédéric Chopin:

Prélude op. 28 Nr. 23

Maria João Pires (Klavier)

Siegfried Lenz:

Über den Schmerz (3)

Frédéric Chopin:

Prélude op. 28 Nr. 6

Maria João Pires (Klavier)

Siegfried Lenz:

Über den Schmerz (4)

Frédéric Chopin:

Prélude op. 28 Nr. 4

Maria João Pires (Klavier)

Siegfried Lenz:

Über den Schmerz (5)

Maurice Ravel:

1. Satz aus dem Klaviertrio a-Moll

Renaud Capuçon (Violine)

Gautier Capuçon (Violoncello)

Frank Braley (Klavier)

Zbiniew Herbert:

Sieh mal

Marin Marais:

La reveuse

Sophie Wattilon (Viola da gamba)

Xavier Diaz (Theorbe)

Hilde Domin:

ziehende Landschaft

Antonín Dvořák:

Bagatelle op. 47 Nr. 1

Mitglieder des Ensemble Explorations

Wislawa Szymborska:

Folter

Dmitrij Schostakowitsch:

2. Satz aus dem 8. Streichquartett c-Moll op. 110

Mandelring Quartett

Giuseppe Ungaretti:

Warum

Franz Schubert:

2. Satz aus dem Klaviertrio Es-Dur op. 100

Yuuko Shiokawa (Violine)

Miklós Perényi (Violoncello)

András Schiff (Klavier)

Georg Trakl:

Klage

Claude Debussy:

Page d'album

Zoltán Kocsis (Klavier)

Juan Ramón Jiménez:

Meine Füße, wie tief in der Erde

Robert Schumann:

"Ich will meine Seele tauchen" aus "Dichterliebe" op. 48 Nr. 5

Nils Mönkemeyer (Viola)

Nicholas Rimmer (Klavier)

Juan Ramón Jiménez:

Ich entblätterte dich

Wolfgang Amadeus Mozart:

Adagio aus dem Klavierkonzert A-Dur KV 488

Stuttgarter Kammerorchester

Klavier und Leitung: Leon Fleisher

Cesare Pavese:

Der Tod wird kommen

John Dowland:

Flow my tears

Damien Guillon (Countertenor)

