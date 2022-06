Kaliforniens neuer Goldrausch? Das Lithium-Valley am Salton Sea

Von Antje Passenheim

Ohne Lithium geht in der Tech-Welt nichts. Das "weiße Gold" steckt vor Allem in Akkus von Laptops, Smartphones und E-Autos. In Kalifornien wurden riesige Vorkommen von Lithium unter dem Salton Sea gefunden. Könnte dies abgebaut werden, wäre das ein Game Changer für die USA, die das Lithium - beziehungsweise die Akkus vor allem aus dem Ausland importieren müssen. Möglicherweise könnten sogar die Anwohner des Ses in Südkalifornien profitieren, da der Salton Sea als eines der schmutzigsten und giftigsten Gewässer der USA gilt.