per Mail teilen

Die SWR2 Journale bringen die Hörer auf den aktuellen Stand der regionalen und überregionalen Kulturszene. Ausstellungseröffnungen, Opern- und Theaterpremieren, neue Filme, Bücher und CDs, aber auch Kulturpolitik und politische Kultur sind Themen in den drei aktuellen Sendungen "Am Morgen", "Journal am Mittag" und "Kultur aktuell".

06:00 SWR2 Aktuell 06:20 SWR2 Zeitwort 06:30 Nachrichten 06:52 Pressestimmen 07:00 SWR2 Aktuell 07:29 SWR2 Programmtipps 07:30 Nachrichten 07:34 Kulturmedienschau 07:57 Wort zum Tag 08:00 SWR2 Aktuell

Kontakt zur Redaktion: