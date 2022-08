SWR Oliver Reuther

Johannes Wördemann kam 1982 in West-Berlin zur Welt. Die Pubertät überwinterte er im schönen Oldenburger Münsterland. Nach dem Abitur studierte er in seiner Geburtsstadt mit Begeisterung Geschichte und Französische Literaturwissenschaften. Trotzdem fehlte etwas. Er fand es in Stuttgart: Sprechkunst und Kommunikationspädagogik. Das fantastische Studium verging wie im Flug und wurde von einer Stelle im Stuttgarter SWR-Sprecherteam gekrönt. Anschließend war er bei SWR1 Baden-Württemberg als Redakteur und Verkehrsmoderator tätig. Seit August 2014 ist er fest im Sprecherteam in Baden-Baden. Johannes Wördemann präsentiert live auf SWR2 das Programm und ist in künstlerischen Produktionen und Fernsehbeiträgen zu hören.