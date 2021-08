per Mail teilen

Von Steffen Wurzel

Internationale NGOs und Experten der Vereinten Nationen werfen Chinas Staatsführung vor, im Landesteil Xinjiang schwere Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Experten sprechen von einem "kulturellen Genozid" an der muslimischen Minderheit der Uiguren. Zunehmend gibt es auch Hinweise auf staatlich organisierte Zwangsarbeit. Auch deutsche Konzerne sind in Xinjiang aktiv, unter

anderem Volkswagen und BASF. Als erster westlicher Journalist konnte unser Korrespondent Steffen Wurzel das BASF-Werk in Xinjiang besuchen, gemeinsam mit einer Kollegin des Handelsblatts.