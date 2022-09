Von N. N.

Zum 59. Mal findet das Jazzfest Berlin in diesem Jahr statt - das Festival gehört zu den traditionsreichsten Jazzveranstaltungen in Deutschland. In einer vierstündigen Konzertübertragung senden wir live von den verschiedenen Bühnen der diesjährigen Jazzfestausgabe. Mit dabei das KOMÏOUSSULÁ-Projekt um die ukrainische Pianistin Kateryna Ziabliuk, Matana Roberts "Coin Coin Chapter Four: Memphis", Isaiah Collier & The Chosen Few und das Quintett der Kontrabassistin Sun-Mi Hong.