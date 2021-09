Jazzfest Berlin 2021 – LIVE

Mit Nate Wooley, Maria Portugal, Marc Ribot u. a.

Von Ulf Drechsel

Zum 58. Mal findet das Jazzfest Berlin in diesem Jahr statt - das Festival gehört zu den traditionsreichsten Jazzveranstaltungen in Deutschland. In einem vierstündigen Stage-Hopping können Sie live an verschiedenen Spielorten der diesjährigen Jazzfestausgabe dabei sein. Aus dem Berliner Kulturquartier Silent Green senden wir das Konzert des Quartetts Cansu Tanrikulu/Greg Cohen/Tobias Delius feat. Marc Ribot und die Auftritte des Trompeters Nate Wooley und der Schlagzeugerin Maria Portugal, außerdem Live-Streams aus Johannesburg und Beiträge aus São Paulo.