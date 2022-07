Jan Frédéric Willems

SWR Oliver Reuther

Mein Weg zum Radio war eher zufällig: Nach dem Abitur ein Volontariat in einem Schleswig-Holsteiner Lokalblatt, während des Studiums erste Erfahrungen bei der dpa in New York und die Gründung eines Polit-Podcasts in Dänemark. Eins führte zum anderen und auf einmal saß ich beim SWR in Baden-Baden.

Dank der magischen Formel „Redakteur beim Südwestrundfunk“ sprechen viele interessante und manchmal sogar wichtige Menschen auf einmal mit einem. Dabei kommt dann oft Interessantes und manchmal sogar Wichtiges heraus. Das war ich vorher nicht gewohnt und finde ich echt gut!

Bei SWR2 und SWR Aktuell moderiere ich die Früh-News-Shows, die politischen Magazine mittags und abends sowie den einen oder anderen SWR Aktuell Kontext.