Jahreswechsel mit SWR2

Musik und Literatur zum Ausklang des Jahres

Texte:

Mariana Leky:

"Drei Dinge sind sicher im Leben"

"Das Liebes-Grundeingekommen"

gelesen von Katharina Quast

Buch Kohelet, Altes Testament:

"Alles hat seine Zeit"

gelesen von Karl-Rudolph Menke

Bert Brecht:

"Vergnügungen"

gelesen von Christine Davis



Musik

von der CD "Odyssee" (SWR2 / Berlin Classics)

Danae Dörken (Klavier)

Franz Liszt:

"Au Lac de Wallenstadt"

Manos Hatzidakis:

"Waltz of lost dreams"

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Fantasie fis-Moll op. 28

Fazıl Say:

"Black earth" op. 8

Kinan Azmeh:

"Waiting for Friday"

Charles Gounod:

"Souvenances"

Vangelis:

Moonlight reflections