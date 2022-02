Jacques Offenbach: "Die schöne Helena"

Jacques Offenbach lässt die Puppen tanzen. Zeichnung von André Gill picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Oper in 3 Akten

Paris: Nicolai Gedda

Menelaus: Ferry Gruber

Helena: Annelies Rothenberger

Agamemnon: Klaus Hirte

Orestes: Brigitte Fassbaender

Kalchas. Benno Kusche

Achiles: Norbert Orth

Ajax I: Martion Finke

Ajax II: Friedrich Lenz

Phikolomus: Gerd W. Bieberitz

Chor des BR

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Willy Mattes



Gioacchino Rossini: Ouvertüren zu "Siramide" und "La gazza ladra"

Orchestra Filarmonica della Scala

Leitung: Riccardo Chailly



Ottorino Respighi: "La Boutique Fantasque"

Ballett in einem Akt nach Rossini

Nation Philharmonic Orchestra

Leitung: Richard Bonynge

Mit komischer Respektlosigkeit machte sich Jacques Offenbach in seiner meisterhaften komischen Oper "Die schöne Helena" weniger über die Helden des trojanischen Krieges lustig, als über diejenigen die glauben, noch immer in heldischen Posen reüssieren zu müssen. Die brillante Musik des "Mozart der Champs-Elysées" hat bis heute nichts an Charme eingebüßt. Offenbachs heitere Parodie garnieren wir mit dem nicht weniger spritzigen Gioacchino Rossini und einer Hommage Ottorino Respighis an seinen illustren Landsmann.

