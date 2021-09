SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat auf die Kritik der Kanzlerin an ihm gelassen reagiert. Das habe ihn nicht überrascht, „als ehemalige Bundesvorsitzende der CDU sollte sie diese Antwort geben“. Trotzdem arbeite er auch in diesen Tagen weiterhin gut mit ihr zusammen. Angela Merkel hatte kritisiert, dass er ein Linksbündnis nicht explizit ausschließt. Scholz will schon im ersten Jahr einer möglichen Kanzlerschaft weitgehende Klimaschutzgesetze durchbringen und den Mindestlohn auf zwölf Euro erhöhen.

