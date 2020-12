Von Bernd Musch-Borowska



Tempel, Moscheen und Kirchen in Indien sind jetzt wieder geöffnet. Trotz des Anstiegs der Corona-Infektionszahlen hat die Regierung den Lockdown weitgehend aufgehoben. Dabei waren gerade religiöse Versammlungen mit Tausenden Teilnehmern besondere Spreader-Events für das Virus, durch das allein in Indien schon über 100.000 Menschen gestorben sind. Eine Massen-Veranstaltung einer muslimischen Sekte in Delhi hatte zu Beginn der Pandemie die Infektionszahlen in die

Höhe getrieben und den Hass auf Muslime verstärkt. Doch bereits Anfang des Jahres, noch vor der Pandemie, hatten Angriffe radikaler Hindus auf muslimische Stadtteile in Delhi die Spannungen zwischen den beiden größten Religionsgemeinschaften offenbart. Unter Premierminister Modi von der hindu-nationalistischen Partei BJP gilt in Indien "Hindu first". Muslime, Christen und andere religiöse Minderheiten fühlen sich diskriminiert. Die US-Kommission für Religionsfreiheit will Indien deshalb auf die schwarze Liste setzen lassen. In mehreren Bundesstaaten ist ein Wechsel zum Christentum oder anderen Religionen genehmigungspflichtig. Indigene Völker im Nordosten Indiens, die sogenannten Adivasi, werden unter Druck gesetzt, ihren Naturreligionen abzuschwören und sich zum Hinduismus zu bekennen.