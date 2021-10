Thomas Ihm

SWR Oliver Reuther

Ich bin während meines Studiums in Hamburg Radiojournalist geworden und bin dabei geblieben. Wenn die Arbeitsbedingungen stimmen, gibt es kaum einen reizvolleren Beruf. Im SWR2 Journal hatte ich nach einer Zeit als politischer Korrespondent in Berlin die Möglichkeit gesehen, endlich einmal in angemessener Weise die Bühnen, Museen und Galerien zu besuchen, mit Kulturschaffenden zu sprechen und vielfältige Erfahrungen zu sammeln. Ich bin davon überzeugt: Ohne den direkten Kontakt zu den Menschen und Themen kann man kein seriöser Journalist sein. Nur wenn ich über die nötigen Erfahrungen verfüge und mein Wissen immer wieder an der Wirklichkeit überprüfe, werde ich dem hohen Anspruch gerecht, in unübersichtlichen Zeiten Orientierung geben zu können.