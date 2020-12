Mit Frank Hertweck und Günther Huesmann

Was waren die prickelnden Neuerscheinungen des Jahres 2020? Wir präsentieren sie. SWR2 Literatur-Chef Frank Hertweck und SWR2-Jazzredakteur Günther Huesmann stellen ihre persönlichen Bücher-Highlights und Jazz-Entdeckungen des Jahres vor. Allen Covid-Zeitläufen zum Trotz war in der Welt des geschriebenen Wortes und der spontanen Musik eine Menge los.



Joshua Redman:

Right Back Round Again aus der CD: RoundAgain

Joshua Redman

Lionel Loueke:

Teke aus der CD: Three

Gilfema



Wayne Shorter/arr. Victor Goines:

Yes Or No aus der CD: The Music of Wayne Shorter

Lincoln Center Jazz Orchestra with Wynton Marsalis



Tori Amos:

Father Lucifer aus der CD: Mondenkind

Michael Wollny



Maria Schneider:

A World Lost aus der CD: Data Lords

Maria Schneider Orchestra



Thelonious Monk:

Ruby, My Dear aus der CD: Palo Alto

Thelonious Monk



Nubya Garcia:

Source aus der CD: Source

Nubya Garcia

Keith Jarrett:

Budapest Concert, Part Two aus der CD: Budapest Concert

Keith Jarrett

Paul Desmond:

Take Five aus der CD: Time Outtakes

Dave Brubeck Quartet