„Helft uns, dass unsere Kinder nicht sterben!“ – New Yorks Kampf gegen Schusswaffengewalt

per Mail teilen

Von Antje Passenheim

New York hat eines der strengsten Waffengesetze der USA. Doch die Zahl der Schießereien wächst. Allein in diesem Jahr gab es bereits über 300. Fast alle der benutzten Waffen sind illegal und kommen aus anderen Bundesstaaten. Der neue Bürgermeister Eric Adams war Polizist und hat Präsident Biden um Hilfe angerufen, um den illegalen Waffenhandel endlich zu stoppen. Doch die Waffenlobby will nicht mitziehen.