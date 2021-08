per Mail teilen

Von Silke Diettrich



Buchstäblich über Nacht hat die Bundeswehr Afghanistan verlassen. Das Land, in das sie an der Seite der USA und anderer Alliierter vor 20 Jahren eingedrungen ist. Das Ziel: den Terror der al Kaida zu beenden und die islamistischen Taliban zurückzudrängen. Doch viele Afghanen fürchten nach dem Abzug einen neuen Bürgerkrieg und eine Rückkehr der Taliban an die Macht. Unsere ARD-Korrespondentin Silke Diettrich war als einzige Journalistin dabei, als der letzte deutsche Flieger ausgeflogen ist.