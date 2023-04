„Gesundheit für alle“ - Macht und Ohnmacht der WHO

Von Kathrin Hondl

Vor 75 Jahren, am 7. April 1948, gab sich die Welt ein großes Versprechen: Die Vereinten Nationen erklären Gesundheit zu einem Menschenrecht. Für die Durchsetzung gründen sie die Weltgesundheitsorganisation. Als größter Erfolg der WHO gilt bis heute die weltweite Ausrottung der Pocken. Doch in der Corona-Pandemie gab es reichlich Kritik an der Rolle der WHO.