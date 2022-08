Georg Brandl

SWR Oliver Reuther

Geboren und aufgewachsen bin ich in Köln, studiert habe ich in Tübingen und Heidelberg, Journalismus war das Ziel. Feuilleton, was sonst! Mein erstes Radio-Praktikum 1996 beim damaligen SDR in Mannheim hat mich hellhörig gemacht für die weite Welt der Klänge, Stimmen und Geräusche. Seitdem fühle ich mich darin zu Hause.

Ich bin neugierig, lerne gerne und liebe es, zuzuhören, wenn Menschen etwas zu erzählen haben. Bei SWR2 habe ich das Glück, genau das leben zu können. Jeden Tag. Am liebsten führe ich Gespräche, lasse mich ein auf meine jeweiligen Gegenüber, stelle Fragen und gebe Raum, in dem sie sich und das, was sie bewegt, zeigen können. Rein akustisch. Denn nichts ist so persönlich, wie die Stimme.

Seit 2013 bin ich Redakteur und Moderator der SWR2 Matinee. Und beim SWR2 True-Crime-Podcast „Sprechen wir über Mord?!“ mache ich Redaktion und Regie.