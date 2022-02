Generation Umbruch in Chile - Abwahl des „alten Systems“?

per Mail teilen

Von Anne Herrberg und Viktor Coco



Am Wochenende werden in Chile ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Die Zeichen stehen nach den Massenprotesten vor zwei Jahren auf soziale Reformen. Und auf einen Generationenwechsel an der Staatsspitze. Auf der politischen Tagesordnung steht unter anderem eine neue Verfassung. Daran schreiben genauso viele Frauen wie Männer mit, auch die Indigenen des Landes bekommen erstmals eine gewichtige Stimme.