Das Sexualverhalten der polygamen Bonobos: "Fruchtbare Weibchen paaren sich bis zu 50 Mal am Tag mit oft mehr als zehn verschiedenen Männchen. Deren Konkurrenz ist gleichwohl abgeschwächt, da sie lebenslang in ihrer Geburtsgruppe bleiben. Weshalb sie genetisch einander nahestehen. Somit sind die Männchen lediglich ein wenig größer als die Weibchen, verfügen aber erwartungsgemäß über große Hoden. Mit 2,7 Kilo Körpergewicht sind die fast dreimal so schwer wie die der eher ein-ehigen Gibbons und fünf bis 13 Mal schwerer als die der polygynen Organ-Utans und Gorillas". Dieses Merkmal resultiert aus dem Phänomen der Spermakonkurrenz: Da sich die Bonobodamen mit mehrerer Partnern vergnügen, gewinnen die besten Samen den Wettlauf ums Ei.

