292 Haftplätze hat das Gefängnis in Iserlohn, die Einzelzelle ist 8,6 Quadratmeter groß. "In unserer in erster Linie für Schule und Ausbildung konzipierten Anstalt wollen wir so viel Normalität wie möglich nach 'drinnen' holen und dabei auch so offen nach 'außen' sein, wie dies unter den Bedingungen einer Justizvollzugsanstalt nur möglich sein kann", sagt Anstaltsleiter Karl-Heinz Bredlow.

SWR SWR - Fulvio Zanettini